Cleo broni Górniak. Skomentowała jej występ na Wiktorach

Cleo i Edyta Górniak miewały swoje wzloty i upadki. Wokalistki mają na koncie muzyczną współpracę, a także niemałą "dramę", kiedy to diwa twierdziła, że koleżanka nie podziękowała jej za to, że załatwiła jej pracę w talent show TVP. Mimo to panie doszły najwyraźniej do porozumienia, bo konfliktu na horyzoncie ani śladu.