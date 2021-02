Też widzisz ten błąd? Nie tylko Cleo go nie zauważyła

Cleo od dawna zapowiadała w mediach społecznościowych swój najnowszy singiel zatytułowany "Kocham". To "najbardziej kolorowy i słodki teledysk, jaki kiedykolwiek zrobiłam - będzie podatek cukrowy od teledysku!" - żartowała na Facebooku, skutecznie podkręcając zainteresowanie fanów kolejnymi zdjęciami z różowego teledysku. Premiera lukrowego klipu miała miejsce we wtorek, 9 lutego. Na pół godziny przed premierą Cleo zaprosiła fanów na live'a, wrzucając na Instagrama grafikę z datą i godziną. Na odzew nie musiała długo czekać, choć jak się okazało 9:30 to dla jej fanów pora, kiedy zazwyczaj są... w szkole.

Największe metamorfozy gwiazd

"Dziękuję również wszystkim moim fanom, za to, że mogę przy was meandrować po różnych muzycznych wodach i tworzyć co mi w sercu gra. Przy was nie boję się być sobą. KOCHAM! najmocniej!' - napsikała na Instagramie.