Co grozi za nagrywanie Cichopek i Kurzajewskiego? Prawnik wyjaśnia

- Czyli nadal w Polsce dla celów dowodowych można nagrywać i rejestrować zdarzenia, które nam towarzyszą w pracy, w szkole, w relacji z przyjacielem, członkiem rodziny, to jest dozwolone. Niedozwolone będzie założenie stałego urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz bez zgody tej osoby, której to dotyczy. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do dwóch lat.