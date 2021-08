Co oni jej zrobili? Rodowicz nie jest już... sobą

"Uważam, że każdy wiek może być piękny, a takie przeróbki krzywdzą. Dziwię się, że pani Maryla się na to godzi, bo nie wierzę, by liczyła na to, że ktoś się zachwyci twarzą sprzed 30 lat. Komu to potrzebne i po co?" - komentuje kolejna osoba.