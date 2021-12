Co się dzieje między Harrym i Karolem? Są nowe doniesienia

Autor sugeruje, że to książę Karol był osobą, która zastanawiała się, jakiego koloru będzie skóra dziecka Harry'ego i Meghan. Karol miał zadać to pytanie swojej żonie, księżnej Camilli i przyczynić się tym samym do rozłamu w rodzinie. Przypomnijmy, że Harry i Meghan poruszyli wątek rasistowskich zachowań bliskich w wywiadzie z Oprah Winfrey. Para nie chciała jednak wtedy wyznać, kto martwił się o kolor skóry dziecka.