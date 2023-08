Co się dzieje z Tyszkiewicz? Córka wyjawiła prawdę

Wycofanie się z show-biznesu nie było jednak efektem zmęczenia czy zachcianki aktorki, a poważnych problemów zdrowotnych. Tyszkiewicz przeszła zawał serca i odtąd postanowiła słuchać zaleceń lekarzy, którzy kazali jej się oszczędzać. Co jakiś czas pisano o tym, że może wrócić do mediów, ale okazywały się to jedynie plotki. Zdrowie jest dla niej najważniejsze.