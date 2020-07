Co się stało z "polskimi Kardashiankami"? Dziś nikt już o nich nie pamięta

Marta Grycan i jej córki w 2011 r. wkroczyły do show-biznesu jako uosobienie luksusu. To rodzina Adama Grycana, właściciela marek Zielona Budka i Grycan. Drogie kreacje, ekskluzywne wakacje i ogromny dom to znaki rozpoznawcze celebrytek. Szybko zyskały miano polskich Kardashianek. I choć cieszyły się sporą uwagą mediów, kilka lat temu słuch po nich zaginął. Przestały bywać na imprezach branżowych, a ich instagramowe konta są dostępne tylko dla znajomych.