Co się stanie, gdy umrze książę Filip? Wszystko jest zaplanowane

Operacja Forth Bridge to plan, który zostanie wdrożony, gdy umrze książę Filip . Mówienie o śmierci kogoś, kto wciąż żyje i, jak na swój wiek, funkcjonuje całkiem dobrze, może wydawać się okrutne, a przynajmniej niedelikatne. Ale gdy jest się członkiem rodziny królewskiej, uczucia trzeba odstawić na bok. Tu liczą się procedury, które istnieją również wtedy, gdy umiera jedna z najważniejszych osób w państwie - królowa Elżbieta II albo jej małżonek.

Operacja Forth Bridge jest jedną z surowych procedur obowiązujących po śmierci księcia Edynburga. Ponieważ zarówno książę Filip, jak i królowa Elżbieta mają już po ponad 90 lat, zaplanowano, co stanie się w przypadku ich śmierci. Plan dla sytuacji, gdy odejdzie królowa nazywa się Operacja London Bridge, a gdy stanie się to w Szkocji - Operacja Jednorożec.