Fani są przerażeni. Z Britney Spears znowu nie ma żadnego kontaktu

Wydawać by się mogło, że życie Britney Spears zaczyna się układać. Nie tak dawno temu ojciec piosenkarki zrzekł się sprawowania nad córką kurateli, co uradowało nie tylko samą artystkę, ale także wiernych fanów piosenkarki. Co więcej, gwiazda właśnie zaręczyła się ze swoim wieloletnim partnerem Samem Asgharim.