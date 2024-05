Co słychać u Marcina Rozynka? W pewnym momencie zniknął ze sceny

Marcin Rozynek podbił listy przebojów i zniknął. Co słychać u autora utworu "Siłacz"?

Rozynek od początku solowej kariery jasno dawał do zrozumienia, że niezbyt interesuje go świat show biznesu. Choć debiutancki krążek wokalisty odniósł sukces, ten nie zdecydował się na przeprowadzkę do Warszawy, pozostając w rodzinnym Lesznie. W jednej z rozmów z magazynem "Echo Dnia" przekonywał zaś, że "gra przede wszystkim dla siebie", zaznaczając przy tym, iż nie ma zamiaru dołączać do wyścigu szczurów czy walczyć o występy w programach śniadaniowych.