Co za kształty! Trudno oderwać od nich wzrok

Jeszcze do niedawna Ewelina Lisowska niemal wszystkim kojarzyła się z czarnowłosą, "rozpędzoną w stronę słońca" piosenkarką. Choć oczywiście miała spore grono fanów, szybko zyskała i tych, którzy raczej za nią nie przepadali. To za sprawą piosenki, którą zaśpiewała do reklamy jednego ze sklepów z elektroniką. Przesyt spotem reklamowym sieci sklepów spowodował, że i Ewelina Lisowska przestała wzbudzać pozytywne skojarzenia.

Wokalistka sporo też przytyła, a zdjęcia, jakie udostępnia w sieci pokazują, że z tej zmiany jest niesamowicie dumna. I my też musimy to powiedzieć - Ewelina Lisowska wygląda obłędnie. Podkreślone czerwonym bikini kobiece krągłości idealnie do niej pasują. My patrzymy na tę fotkę z nieskrywanym zachwytem i trudno nam oderwać od niej wzrok!