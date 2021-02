Ewelina Lisowska pokazała się w stringach. Internauci pod wrażeniem

Ewelina Lisowska to jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek. Gwiazda jest równiez bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Chętnie pokazuje fanom, jak spędza wolny czas i jak wygląda jej życie prywatne.

Niedawno media obiegła informacja, że Ewelina Lisowska spotyka się z byłym partnerem Joanny Opozdy. Andi Mancin ma polsko-włoskie korzenie i na co dzień mieszka w Bielsko-Białej. Czyżby to właśnie z nim wybrała się do Bukowiny Tatrzańskiej?