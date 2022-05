"Co za niebywała świnia". Po latach dowiedziała się, co powiedział o niej producent

"Harvey wie, że Minnie Driver to świetna aktorka, ale prawdą jest, że chciał, by w "Buntowniku z wyboru" zagrała Ashley Judd. Przyznał się do błędu i uważa, że Minnie była fantastyczna. Jak podkreśla, nigdy nie powiedział o Driver nic, czego by żałował i co więcej zatrudnił ją w kolejnych filmach - w "Idealnym mężu" z 1999 r. i w "Ella zaklęta" z 2004 r. Życzy jej więc szczęścia i powodzenia przy publikacji biografii".