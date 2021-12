Co za zmiany! Jej życie tak nie wyglądało

I choć wydawało się, że wyprowadzka do Trójmiasta była spełnieniem jej marzeń, okazało się, że to był dopiero początek. Już jakiś czas później Oliwia Miśkiewicz dzieliła się z fanami swoim życiem w... Rzymie! To jednak też był tylko przedsmak, bo ta dziewczyna postanowiła spełnić kolejne marzenie.