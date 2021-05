Coco w kusym bikini pozuje z córeczką. 6-latka naśladuje ją we wszystkim

Była modelka "Playboya" regularnie wrzuca fotki z córeczką w identycznych strojach i pozach. Na najnowszych zdjęciach, które Coco zamieściła na Instagramie, widać je w pasujących strojach kąpielowych. Kontrowersyjna mamusia od urodzenia przyzwyczaja Chanel do blasku fleszy. Dziewczynka jest bardzo podobna do ojca, ale we wszystkim naśladuje Coco. Co z niej wyrośnie?