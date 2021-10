Mogły schudnąć pół kg dziennie. Modelki brały ten lek cały czas

Bridget Malcolm pracując dla VS nabawiła się zaburzenia żywienia, ataków paniki, ma zdiagnozowany zespół stresu pourazowego (PTSD). Modelka opowiadała, że jej agent namawiał ją do zażywania kokainy, która pomagała schudnąć. Presja była ogromna – Malcolm pamięta, że w 2016 r. chodziła po wybiegu w staniku w rozmiarze 30A. Rok później miała rozmiar 30B, przez co została odrzucona, bo "nie wyglądała wystarczająco dobrze".