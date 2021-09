Krok od procesu. Książę Andrzej mierzy się z oskarżeniami o gwałt i molestowanie

Virginia Roberts złożyła pozew w sądzie w Nowym Jorku w dniu swoich 38. urodzin. Oskarża księcia Andrzeja o napaści na tle seksualnym i zniszczenie jej zdrowia psychicznego. Virginia zaznacza w pozwie, że syn królowej Elżbiety II zmuszał ją do seksu podczas trzech spotkań zaaranżowanych przez Jeffreya Epsteina. Co dalej w tej sprawie? Wygląda na to, że książę Andrzej musi przestać w końcu udawać, że nic się nie dzieje.