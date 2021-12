Colin Farrell biega niemal nago po ulicy. Kiedy on zgubił te wszystkie kilogramy?!

Chociaż najnowszy "Batman" jeszcze nie wszedł do kin, to już głośno jest o postaci Pingwina, w którą wciela się Farrell. Zmieniający sylwetkę kostium i szpecąca charakteryzacja odmieniła aktora nie do poznania. Wiadomo już, że powstanie serialowy spin-off poświęcony tylko tej postaci.