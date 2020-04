Conchita Wurst aresztowana w Niemczech. Na nic zdały się tłumaczenia

Przekonała się o tym Conchita Wurst, która dostała propozycję wzięcia udziału w jednym z odcinków niemieckiego show. Zwycięzca Eurowizji, który na co dzień mieszka w Austrii, postanowił skorzystać z oferty. We wtorek wyleciał z Wiednia do Düsseldorfu. Na niemieckim lotnisku został zatrzymany przez służby.