Córka Aleca Baldwina została zgwałcona i dokonała aborcji. "Wiem, jakie to uczucie urodzić się między dwójką nienawidzących się ludzi"

- Zdecydowałam się na aborcję, ponieważ doskonale wiem, jakie to uczucie urodzić się między dwójką nienawidzących się ludzi. Czy mogłam urodzić to dziecko i oddać je do adopcji? Może tak, może nie. Decyzja o wychowywaniu dziecka bez własnego zabezpieczenia finansowego, bez kochającego i wspierającego partnera, nie byłaby dla mnie dobrym rozwiązaniem. Wybrałam siebie i wybrałabym ponownie. To twoje życie, to twój wybór - podsumowała.