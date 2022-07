Córka Anny Nicole Smith wyrosła. Podobna do mamy?

Dannielynn przyszła na świat we wrześniu 2006 r., więc tuż po wakacjach skończy 16 lat. Jej ojcem jest fotograf Larry Birkhead. Dziewczynka nie była jedynym dzieckiem słynnej playmate, która z "Playboya" trafiła do Hollywood. W 1986 r. Anna Nicole Smith urodziła syna Daniela. Chłopak miał 20 lat, gdy przedawkował narkotyki. Zmarł 10 września 2006 r., trzy dni po tym, gdy na świecie pojawiła się jego maleńka siostra. Smith była zdruzgotana. To była kolejna tragedia, z którą musiała się uporać. Wkrótce okazało się, że nie dała rady.