Córka Artura Żmijewskiego z wymownym utworem na Dzień Kobiet. W klipie wystąpiły gwiazdy

To wraz z nią Żmijewska postanowiła stworzyć akustyczny duet wokalno-gitarowy - Shandy & Eva. Szybko połączyła je nie tylko droga zawodowa, ale i prywatna. Obydwie piszą teksty swoich piosenek i koncertują. Polscy słuchacze mogli je poznać dzięki takim utworom jak "Tacy sami" czy "Where my heart belongs".