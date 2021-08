Córka Beaty Kozidrak była nękana. "Nie mogłam tego wytrzymać"

W wywiadzie udzielonemu Joannie Koroniewskiej i Maciejowi Dowborowi Katarzyna wyznała, że nie miała łatwego dzieciństwa. Rówieśnicy wyśmiewali koleżankę, przez co rodzice postanowili ją przenieść do innej szkoły. - Byłam w pierwszej lub drugiej klasie podstawówki, gdy koledzy mówili mi, że mają nagie zdjęcia mojej mamy. Dzieci w tym wieku nie są w stanie odróżnić prawdy od fikcji. Przeżywałam to na swój sposób - zdradziła córka Beaty Kozidrak.