Córka Jolie i Pitta zmieniła imię. Wybrała męskie

Para od początku była wyczulona na to, żeby wychowywać wszystkie swoje dzieci w duchu tolerancji i poszanowania różnorodności. Dlatego też od początku pozwalali im być takimi, jakimi się czują i jakimi chcą być. Niewątpliwie nie zmieniła tego kwestia rozwodu ani sporów co do opieki nad nimi.

Ostatnio głośno zrobiło się właśnie na temat Shiloh. Już jakiś czas temu wyszło na jaw, że córka aktorskiej pary czuje się chłopcem. Od dawna się tak zachowywała i ubierała. - Lubi się ubierać jak chłopiec. Ona chce być chłopcem. Dlatego musieliśmy zrobić jej krótką fryzurę. Myśli, że jest jednym z braci” – powiedziała w jednym z wywiadów dla "Vanity Fair" Angelina Jolie.