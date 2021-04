Córka Kasi Kowalskiej projektuje ubrania. Założylibyście je?

Jeszcze rok temu o córce Kasi Kowalskiej mówiło się głównie w kontekście jej nagłej, poważnej choroby, przez którą trafiła do szpitala, gdzie była poddana intubacji. Padły podejrzenia, że był to koronawirus, ale później gwiazda zdementowała tę informację. Wygląda na to, że Ola Kowalska powróciła już do zdrowia i z pełną werwą realizuje się w swojej pasji.