Córka księżnej Beatrycze ma arystokratyczny tytuł. Ale zawdzięcza go tacie

Sienna jest 10 w kolejce do korony, zaraz za swoją mamą, ale przed ciocią, księżną Eugenią. Na brytyjskim dworze nie nosi żadnego tytułu, jak np. jej rówieśniczka i kuzynka Lilibet, bo w przeciwieństwie do niej nie jest wnuczką panującego monarchy. Jest natomiast hrabiną i zawdzięcza to tacie Edoardo Mozzi, który reprezentuje włoski ród książęcy o kilkusetletniej tradycji.