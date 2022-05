Córka Paula Walkera pokazała zdjęcia ze zmarłym ojcem. Aktor 9 lat temu zginął w tragicznym wypadku

Gdy w 2013 r. doszło do wypadku samochodowego, w którym zginął Walker, jego jedyne dziecko miało tylko 15 lat. Dziewczyna żyła poza światem show-biznesu, ale natychmiast stało się jasne, że pasuje do niego jak ulał. W 2017 r. zaczęła pracować w modelingu i z powodzeniem zajmuje się tym do dziś. Ponieważ była córką zmarłego celebryty, szybko zrobiło się o niej głośno.