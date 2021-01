Niesamowite odkrycie w domu Williamsa. Jego córka znalazła skrzynię

Okazuje się, że córka Robina Williamsa jest posiadaczką dwóch mieczy z "Władcy Pierścieni" – tym po lewej posługiwał się Aragorn (Viggo Mortensen), zanim wszedł w posiadanie Andúrila (miecz wykuty ze szczątków Narsila). Ten po prawej to Glamdring, zwany też "młotem na wroga", czyli miecz znaleziony w jaskini trolli i przejęty przez Gandalfa.

Środkowy miecz ze skrzyni Williams to replika broni, którą Jet Li posługiwał się w filmie "Hero" z 2002 r.

Przypomnijmy, że Zelda Williams to córka Robina Williamsa i producentki filmowej Marshy Garces. 31-latka ma młodszego brata Cody'ego (rocznik 1991) i starszego przyrodniego brata Zaka (rocznik 1983), którego matką jest pierwsza żona Robina Williamsa. Rodzice Zeldy rozwiedli się w 2010 r., a rok później Williams ożenił się po raz trzeci. Susan Schneider pochowała męża po samobójczej śmierci z 11 sierpnia 2014 r.

Zelda bardzo przeżyła śmierć ojca, który od lat miał problemy natury psychicznej, zmagał się z nałogami itd. "Unikanie strachu, smutku i złości to nie to samo, co bycie szczęśliwym. Przeżywam smutek codziennie, ale nie buntuję się przeciwko niemu" – mówiła Zelda, która wpadła w depresję.