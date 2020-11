Córka Spielberga o pracy seksworkerki. Zdecydowała się na szczery wywiad

Mikaela Spielberg zdecydowała się dołączyć do branży erotycznej na początku 2020 roku. Córka słynnego reżysera udzieliła wywiadu dla "The Sun", który odbił się głośnym echem w sieci. 23-latka wyznała, że zaczęła nagrywać filmy pornograficzne, w których występuje solo. Powiedziała też, że jej rodzice nie byli zszokowani jej decyzją, a jedynie zaintrygowani. Podkreślała, że najważniejsze jest dla niej życie bez wstydu i "pozytywne wyzwolenie się".

Praca w branży erotycznej to dalej temat tabu. Jest mnóstwo szkodliwych stereotypów i uprzedzeń. Trudno się dziwić, że wyznanie Spielberg, wywołało wiele gorących dyskusji wśród internautów. 11 miesięcy od pierwszego wywiadu na ten temat Mikaela udzieliła kolejnego, w którym powiedziała więcej, dlaczego zdecydowała się na taką pracę.

O swoim środowisku pracy mówi w rozmowie z "Daily Beast" tak: - Wiele umieszczonych tam wideo jest naprawdę niesamowitych, jest tam wspaniała społeczność. Jest to bezpieczne miejsce z przejrzystymi regulacjami i jasnymi oczekiwaniami co do treści. Nie czuć tam żadnej wrogiej energii, jedynie taką życzliwą. Kluczowe jest zdrowie seksualne.