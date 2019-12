Córka Torzewskiego broni ojca: "Chodzi o zniszczenie jego wizerunku"

Agata Torzewska stanęła w obronie ojca, który został skazany za przywłaszczenie 4,5 tys. zł. Jej zdaniem wyrok jest niesłuszny i krzywdzący.

Córka tenora zauważyła też, że jej ojciec stawiał się w sądzie, mimo choroby nowotworowej: "Pomimo swojej niedyspozycji zdrowotnej (choroba nowotworowa) przyjeżdżał z Brukseli do sądu w Białej Podlaskiej [...] Były same nieprawidłowości w prowadzeniu rozpraw przez Anetę Żuraw-Kędziorę. [...] Jakikolwiek wniosek dowodowy, składany przez mojego ojca, był pomijany i zupełnie nierozpatrywany. Tak, jakby głową w mur".

Agata Torzewska zaznaczyła też, że jej ojciec przedstawił dowody na swoją obronę. Wyznała, że tenor jest załamany sytuacją: "Pierwszy raz widzę ojcowskie łzy bezsilności. Przytulam go do serca i będę przytulać do końca. To ja teraz mu będę powtarzać tak, jak on mnie kiedyś uczył, że dobro i prawda są silniejsze od zła i nieprawości".