Cuba Gooding Jr. będzie sądzony za molestowanie. Znamy termin rozprawy

Już ponad dwadzieścia kobiet oskarża Cubę Goodinga Jra o napastowanie seksualne w latach 2001-2018. Oscarowy aktor miał obmacywać i zmuszać do pocałunków kobiety spotkane w nocnych klubach. Niebawem będzie sądzony za trzy takie przypadki.

22 stycznia w sądzie na Manhattanie pojawił się Cuba Gooding Jr w towarzystwie adwokatów. Już na starcie zrobił złe wrażenie na sędzi, bo spóźnił się o ponad pół godziny. Gooding Jr stawił się tam jako oskarżony o trzy przypadki napaści seksualnej. Sąd wyznaczył termin rozprawy na 21 kwietnia i poinformował, że dopuści do głosu, w charakterze świadków, dwie kobiety, które także miały być molestowane przez gwiazdora.

Jak podaje "The New York Times", pierwsza kobieta będzie opowiadać o tym, jak w 2013 r. w hotelowym barze w Nowym Jorku Gooding Jr złapał ją od tyłu i zaczął lizać po szyi. Druga będzie zeznawać, że w 2018 r. w barze w Kalifornii aktor obmacywał ją i zmuszał do pocałunków.