Cugowski ma młodszą żonę. Dla niej zostawił matkę swoich synów

Cugowski przyznał, że te 30 lat minęło błyskawicznie. - Wydaje się, że dopiero co podjęliśmy decyzję o tym, by iść razem przez życie i wyszliśmy z dotychczasowych relacji. A przecież były dzieci. Zaczęliśmy od zera budowanie. Moja żona zmieniła moje życie całkowicie. Jednak jestem pewien, że gdybyśmy nie wybrali siebie, to byłby dramat dla naszych ówczesnych małżonków. Nie mogliśmy żyć bez siebie i jak widać dalej tak czujemy - stwierdził.