Rozbili dwie rodziny, aby być razem. Teraz świętują 30-lecie wspólnego życia

Koleje losu wiodą krętymi ścieżkami. Dobrze wiedzą o tym Krzysztof i Joanna Cugowscy, których początek miłości wcale nie należał do najłatwiejszych. Poznali się w Chicago, gdzie wówczas wokalista koncertował z Budką Suflera. To był ostatni koncert w USA przed powrotem do ojczyzny, gdzie na Cugowskiego czekała żona i synowie. I to właśnie ten moment zmienił w jego życiu wszystko.