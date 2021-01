Czajka poprosił o pieniądze na pogrzeb matki. Wiemy, ile zebrał

Mariusz Czajka to znany polski aktor. Wielu ludzi kojarzyć go może z roli Cześka "Alfa" w kultowej komedii "Chłopaki nie płaczą". Oprócz tego pojawił się w serialach jak "Na dobre i na złe", "Pierwszej miłości", czy "Plebanii". Czajka podkładał też głoś w wielu filmach familijnych - m.in. Yodzie w serii "Gwiezdnych wojen".

Dwa lata temu przeprowadził się do Warszawy do swojej mamy. Aktor zdecydował się pomagać 80-letniej wówczas kobiecie, która była bardzo schorowana. Niestety mama Czajki zmarła 14 stycznia 2021 r.

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

60-letni aktor bardzo mocno odczuł pandemię koronawirusa, która pozbawiła go pracy. Wyznał, że ominęło go 138 przedstawień i od 10 miesięcy nie ma żadnych dochodów. Jest zadłużony i nie ma skąd pożyczyć pieniędzy. "Brakuje 8 tys. zł. i zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w pochowaniu mamy, bo nie mam za co" – napisał ostatnio w oświadczeniu opublikowanym na portalu pomagam.pl.

– Grabarze już zapowiedzieli mi, że płyta pęknie podczas jej odsuwania, bo od dawna jest uszkodzona. Leży tam od 50 lat, a ja miałem 9 lat, jak umarł mój tata Zenon Czajka, znany harcmistrz. Mimo to pamiętam, jak moja mamusia przez rok dorabiała korepetycjami, by zapłacić za pomnik taty. Teraz to mój obowiązek i dzięki dobrym ludziom uda mi się to zrobić – wyznał.