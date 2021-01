Poprosił fanów o pomoc i uzbierał ponad 45 tys. złotych

Mariusz Czajka to popularny polski aktor, którego widzowie mogą kojarzyć z roli Cześka w filmie "Chłopaki nie płaczą". Pojawił się również w "Na dobre i na złe", "Plebanii" i "Pierwszej miłości". W 2019 r. przeprowadził się do Warszawy do swojej mamy, której chciał pomóc. Kobieta była bardzo schorowana.