Czesław Niemen zakochał się w niej na zabój. Nie mogli być razem przez obietnicę złożoną Bogu

Występ na sopockim festiwalu sprawił, że Farida zyskała popularność w Europie Wschodniej, co pozwoliło jej na dłuższy pobyt w Polsce przy boku Czesława. Kiedy tylko przyjeżdżała do Warszawy, zatrzymywała się u Niemena. Płomienny romans, o którym mówiono zarówno w Polsce, jak i we Włoszech, trwał w najlepsze. Obydwoje mieli świadomość, że związek ten nie przetrwa, gdyż posiadają rodziny i zobowiązania. Mimo wszystko para wzięła symboliczny ślub w Zakopanem. Farida czuła jednak, że ten sen dobiega końca. Już wcześniej miała dostać ostrzeżenie.