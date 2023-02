Natalia Niemen o chorobie córki. Przeszła już kilka operacji

Natalia Niemen to jedna z trzech córek Czesława Niemena. To, czego najbardziej jej brakowało ze strony ojca, to jego bliskość. Tę zadrę nosiła w sobie aż do jego śmierci. "Kiedy tata leżał w śpiączce, a wiem że ci ludzie słyszą, co się do nich mówi, gadałam do niego. Z duszą na ramieniu, ze strachem, że on przecież może się z tej śpiączki nie wybudzić, powiedziałam, że przebaczam mu" – opowiadała w "Vivie".