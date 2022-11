Członek rodziny królewskiej wystąpi w reality show. Będzie opowiadał o krewnych

Właśnie dlatego 44-letni Tindall może bez żadnych obiekcji ze strony krewnych wystąpić w "I'm Celebrity... Get Me Out Of Here". To program typu reality show nadawany w ITV od 20 lat. Jego uczestnicy to tytułowi celebryci, którzy zostają wywiezieni na odludzie (zwykle gdzież w Australii), gdzie muszą przetrwać bez żadnych udogodnień.