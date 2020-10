Członkowie Boyzone wspominają śmierć przyjaciela. Spali przy jego trumnie

Boyzone to pierwszy irlandzki boysband. Powstał w 1993 r. na fali popularności grup z młodymi śpiewającymi przystojniakami. Jak to zazwyczaj miało miejsce, członków wyłowiono w drodze castingu. Do 1999 r. sprzedali około 27 milionów płyt, odnosząc ogromny sukces głównie w Europie i Azji. W tym samym roku jeden z członków grupy, Ronan Keating, nagrał "When you say nothing at all", singiel do ścieżki dźwiękowej komedii romantycznej z Julią Roberts i Hugh Grantem, "Notting Hill", który z miejsca stał się ogromnym hitem i dziś nierozerwalnie kojarzy się z tym popularnym filmem.