Czwarta rocznica śmierci Grzegorza Miecugowa. Bezinteresownie wspierał ludzi

- Doceniałem jego dokonania dziennikarskie - mówi Marcin Wolski z TVP. - Jako prowadzący programy robił na mnie wrażenie osoby bardzo kompetentnej. W tym kontekście przychodzą mi do głowy dwie sytuacje, w których jako dziennikarz bardzo dobrze stanął na wysokości zadania: śmierć papieża i zamach na WTC w Nowym Jorku. To była naprawdę dobra robota. Mam też inne wspomnienie z nim związane, pokazujące jaki miał styl i jak współpracował z ludźmi. To było w czasie, kiedy objął stanowisko szefa radiowej Trójki, przyszedłem w jakiejś sprawie do redakcji i usłyszałem jak sekretarka woła go po imieniu, a nie, jak w przypadku jego poprzedników, zwraca się do niego oficjalnie, na pan. Kiedy usłyszałem: "Grzegorz, ktoś do ciebie", poczułem, że nadeszły nowe czasy.