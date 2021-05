Czy księżniczka Charlotte "wygryzie" księżniczkę Annę z jej tytułu i obowiązków?

Czy Karol przejmie tron od żyjącej matki, czy kiedyś już po jej śmierci, to na pewno oznacza zmianę dla rodziny królewskiej i jej struktur. Książę Karol będzie dążył do ograniczenia grona pracujących członków rodziny królewskiej. Już 30 lat temu, gdy na świat przychodziły córki jego młodszego brata Andrzeja, nie chciał, by miały tytuły książęce. Co to oznacza dla jego siostry Anny, która w wieku 36 lat otrzymała od swojej matki tytuł Princess Royal czyli Księżniczki Królewskiej?