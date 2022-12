Czy to czary? Tak dzisiaj wygląda Shania Twain

Tego wieczoru dała niezapomniany występ na scenie, podczas którego wykonała kilka swoich największych utworów. Nie mogło oczywiście zabraknąć singla "That Don’t Impress Me Much". Ale Shania zmieniła jedną ze zwrotek. W oryginale śpiewa "więc jesteś Bradem Pittem, to mi nie imponuje", a na scenie zaśpiewała "więc jesteś Ryanem Reynoldsem". Kanadyjski aktor podczas gali People's Choice Awards otrzymał nagrodę People's Icon. Jego reakcja? Zobaczcie!