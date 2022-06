Czy to wypada "kobiecie na krańcu świata"?

Martyna Wojciechowska nie od dziś znana jest ze zdrowego dystansu do tego, co wokół i przede wszystkim do siebie samej. Nie ukrywa, że tego luzu, czy wręcz autoironii nauczyło ją macierzyństwo oraz podróże. Niewątpliwie te cechy pomogły jej wygrać w ostatni weekend plebiscyt na "Influencera roku".