Czym jeździ Kożuchowska? Zaprezentowała nowy nabytek

"(...) pomimo nie do końca sprzyjającej sytuacji, bez problemu pozwoliła na wspólne zdjęcie z fanem i autograf. Wspomnianą serdeczność pokazała również, ściskając się z kierowcą mercedesa, z którym miała kolizję, a także dziękując patrolowi policji, który rozliczał to zdarzenie. Naprawdę wielka klasa i wielki szacunek pani Małgorzato. Proszę pozostać sobą oraz szczerze życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi. I nawet jeśli zdarzą się podobne sytuacje, jak opisana powyżej, to aby było tak sympatycznie i miło jak wczoraj" - pisano.