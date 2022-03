Czym jeździ Sebastian Fabijański? Cena robi wrażenie

We wrześniu 2020 r. Sebastian Fabijański i Julia Kuczyńska powitali swoje pierwsze dziecko – syna Bastiana Jana. Miesiąc później świeżo upieczona mama pochwaliła się na swoim Insta Stories zdjęciami nowej nieruchomości. Dom był w stanie surowym, ale w kolejnych miesiącach zmieniał się w niezwykle stylowe rodzinne gniazdko. Można spokojnie powiedzieć, że to Kuczyńska odpowiadała za to, jak wygląda ich dom.