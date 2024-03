Czym zajmuje się córka Maryli Rodowicz? Będziecie zaskoczeni

Ona ma tyle talentów, że już nie wiem, czy ona się czymś aktualnie zajmuje. Aktualnie jeździ na kursy oddychania. To jest taka magia. To jest szkoła Grofa, takiego Czecha. Umiejętność oddychania takiego, żeby wejść w głąb siebie, żeby wejść w swoje dzieciństwo i rozpracować swoje traumy. To jest bardzo skomplikowane. Poza tym Kasia ujeżdża konie, a świetnie gotuje po mamie - powiedziała "Faktowi" Rodowicz.