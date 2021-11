Dagmara Kaźmierska o konflikcie z Rafałem i Gabrielem. "Nie bardzo mnie to obchodzi"

Teraz w rozmowie z Jastrząb Post Kaźmierska opowiedziała, jak wyglądają ich relacje dziś: - Nie mam z nimi w ogóle kontaktu. Ani telefonicznie, ani nic. Jakoś za tym bardzo nie tęsknię. Jestem otwarta na każdego. Jestem bardzo przyjaźnie do wszystkich nastawiona. Oczywiście jako kobieta pierwsza bym się nie przywitała, to jest normalne. Ale jeżeli przyszliby i się przywitali, to jestem jak najbardziej za. Padło trochę słów, które być może powinny paść, być może nie powinny. Było jak było. Mądry się łączy, głupi się rozstaje. Ludzie, którzy cały czas się skłócają i są zawzięci w tym i zapiekli w tej swojej kłótni, to jest w ogóle niepotrzebne. Bo życie jest za krótkie, świat jest zbyt piękny i trzeba z każdym żyć w zgodzie.