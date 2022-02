Dagmara Kaźmierska wylądowała w szpitalu. "Boję się jak nigdy"

W nowym sezonie hitu TTV widzowie dowiedzieli się, że ich ulubienica trafiła do szpitala. Jej pobyt w placówce nie miał jednak związku z żadnym wypadkiem. Był niejako zachcianką. Jak mogliśmy się dowiedzieć z odcinka, celebrytka poddała się bowiem rozległej liposukcji różnych części ciała. Uznała, że to jedyny sposób, który pomoże jej schudnąć. Operacja trwała ok. 5 godzin.