Daisy Edgar-Jones w prześwitującej sukience. Zachwyciła na imprezie pooscarowej

Ceremonia wręczenia Oscarów to dla celebrytów wstęp do wieczoru pod znakiem szampańskiej zabawy. Pooscarowych imprez jest wiele, ale największą popularnością cieszy się ta organizowana co roku przez "Vanity Fair". W tym roku wybrały się na nią m.in. Emily Ratajkowski, Eva Longoria i Olivia Wilde.