Daniel Kuczaj został zgwałcony w dzieciństwie. Poruszający wywiad

- Próbowałem o tym powiedzieć. Nie zakomunikowałem tego wprost. Powiedziałem, że on mówi mi brzydkie rzeczy. Powiedziałem mamie, a ona przekazała to jemu. Myślała, że pewnie wypił i powiedział coś więcej. On idealnie mnie zmanipulował. Pamiętam, kiedy byliśmy sami, wiedziałem, że mama mu to powiedziała, on zapytał, co jej powiedziałem. Zrobiłem to, co robią dzieci, ofiary. Podszedłem do niego i zacząłem go przepraszać. Odepchnął mnie. Tym odepchnięciem naznaczył mnie. Miałem poczucie, że ja sam tego chciałem - wyznał ze łzami w oczach.